Il retroscena sull’arrivo di Belen in Italia Assunta come badante e cameriera

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024)Rodriguez, oggi una delle figure più riconosciute e amate dello spettacolono, ha avuto un inizio tutt’altro che facile quando è arrivata in. La sua storia è un perfetto esempio dideterminazione e fortuna possano cambiare radicalmente il corso della vita di una persona. Il suo ingresso inè stato caratterizzato da difficoltà burocratiche e necessità pratiche, ma un incontro fortuito durante una festa di Capodanno ha segnato una svolta cruciale nella sua carriera. Approfondiamo insieme questo affascinante. Il complicato inizio diinQuandoRodriguez è arrivata in, non aveva il permesso di soggiorno necessario per rimanere nel paese, essendo una cittadina nata al di fuori dell’Unione Europea.