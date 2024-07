House of the Dragon 2×06 | qual è la bevanda che Larys Strong impedisce di bere a re Aegon?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) <>HouseStrong> of the <>DragonStrong> <>2×06Strong>: <>qualStrong> è la <>bevandaStrong> che <>LarysStrong>dia re? ATTENZIONE – l’articolo contiene SPOILER su <>HouseStrong> of the <>DragonStrong> <>2×06Strong> In <>HouseStrong> of the <>DragonStrong> <>2×06Strong>, Lord <>LarysStrong>sottrae una <>bevandaStrong> a ReII, e c’è una connotazione specifica sulla motivazione del suo gesto. Matthew Needham interpreta <>LarysStrong>nel cast di <>HouseStrong> of the <>DragonStrong>, ed è uno dei personaggi più discutibili dell’ensemble in termini di motivazioni. Come Ditocorto o Varys ne Il Trono di Spade, <>LarysStrong>gioca al gioco dell’informazione, apparentemente motivato dai propri fini. Ma con questa scelta nell’episodio 6, sembra che nella sua mente ci sia <>qualStrong>cosa di più della semplice autopromozione.