Grande festa a Bormio | Sognare non costa nulla

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Michele Bufalino, da piazza Kuerc, per una serata tra tifosi e squadra, a metà del ritiro. Dal presidente Giuseppe Corrado passando per il tecnico Pippo Inzaghi e il direttore Davide Vaira, gli uomini di spicco del sodalizio nerazzurro hanno presentato la stagione. A introdurre la serata è il presidente Corrado che ha subito messo le cose in chiaro: "È un anno importante per noi, siamo al sesto di Serie B e non dobbiamo accontentarci - ammette il presidente -. Vogliamo ‘gente che lotta’ come dicono i tifosi. Forse negli ultimi periodi ci è mancata questa grinta ma siamo sicuri che stiamo recuperando. Per trovare undici giocatori giusti ne abbiamo presi tanti", dice scherzando il primo tifoso nerazzurro.