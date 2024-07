Figc vertice oggi con la Lega Serie A | il comunicato ufficiale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildellae laA svoltosi nella mattinata di22 luglio si è concluso con un nulla di fatto: le varie componenti della federazione hanno convenuto di dover attendere una nuova riunione per la modifica dello Statuto. IL PUNTO – Lasi è riunita in data odierna, con la presenza delle varie componenti rappresentate daA,B,Pro, LND, AIC, AIAC e AIA. Per discutere della possibilità di una redistribuzione dei consiglieri dopo l’approvazione dell’emendamento Mulè. L’esito dell’incontro è stato quello di un mancato accordo tra le parti per la configurazione dell’assetto sperato, per cui bisognerà attendere la prossima Assemblea federale per discutere dell’approvazione di un nuovo Statuto. Aspetto specificato dallo stesso Gabriele Gravina, Presidente della Federazione.