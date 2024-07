Fabrizio Corona | Chi È E Che Lavoro Fa La Fidanzata Sara Barbieri!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 22 luglio 2024): l’ex re dei paparazzi aspetta un figlio dalla, con cui ha una relazione ormai da un paio d’anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita!ha una relazione ormai da diverso tempo con. In questi ultimi giorni si sta parlando insistentemente della loro storia d’amore, perché i due hanno annunciato di aspettare un figlio. In molti ora si chiedono chi siae se il suoc’entri con quello dio con il mondo dello spettacolo in generale.: chi è e cosa fa la, conosciuto da tutti come l’ex re dei paparazzi, ha annunciato una lieta notizia insieme alla. Infatti i due avranno presto un figlio, occasione, secondo, di guardare al futuro e dimenticare il passato.