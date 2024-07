Divisioni solo sui giornali Donzelli smaschera l' ultima bufala della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Giovanniprova a stemperare il clima politico interno al centrodestra. «Il problema dellenella maggioranza lo leggosui. In Parlamento c'è sempre collaborazione e nel Consiglio dei Ministri i confronti sono sereni. Non c'è mai stata una maggioranza più coesanostra. Questa stabilità è un tesoro per l'Italia», le parole in una intervista a La Stampa del deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, che risponde così a una domanda sulle tensioni tra Lega e Forza Italia dopo il voto in Ue per Ursula von der Leyen. «Siamo partiti diversi, compatibili ma anche non sovrapponibili - spiega l'onorevole - è normale che ci siano sfumature e piccole divergenze nella visione delle cose. Non c'è un pensiero unico nel centrodestra, c'è però piena consapevolezzaresponsabilità di governo che abbiamo.