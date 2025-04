Picchiata selvaggiamente finisce in ospedale a Matera i medici chiamano la polizia arrestato il marito

Matera è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. La vittima è stata trasferita in una struttura protetta. Notizie.virgilio.it - Picchiata selvaggiamente finisce in ospedale a Matera, i medici chiamano la polizia: arrestato il marito Leggi su Notizie.virgilio.it Un 37enne diè statoper maltrattamenti e lesioni personali aggravate. La vittima è stata trasferita in una struttura protetta.

