UniCredit l’antitrust tedesco dà l’ok all’aumento della partecipazione in Commerzbank

tedesco, ha approvato l’acquisizione da parte di UniCredit di un ulteriore 1,9 per cento delle quote di Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti al momento detiene il 28 per cento della banca tedesca (18,5 in derivati): salirà dunque fino al 29,9 per cento. «L’acquisizione di minoranza rafforzerà la posizione di mercato nel settore del private banking e del corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i segmenti interessati», ha spiegato Andreas Mundt, responsabile dell’antitrust tedesco. «Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui la transazione è stata approvata». La banca guidata da Andrea Orcel aveva già ottenuto dalla Bce l’autorizzazione a salire fino al 29,9 per cento. Lettera43.it - UniCredit, l’antitrust tedesco dà l’ok all’aumento della partecipazione in Commerzbank Leggi su Lettera43.it Il Bundeskartellamt, ossia l’Ufficio federale antitrust, ha approvato l’acquisizione da parte didi un ulteriore 1,9 per cento delle quote di. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti al momento detiene il 28 per centobanca tedesca (18,5 in derivati): salirà dunque fino al 29,9 per cento. «L’acquisizione di minoranza rafforzerà la posizione di mercato nel settore del private banking e del corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i segmenti interessati», ha spiegato Andreas Mundt, responsabile del. «Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui la transazione è stata approvata». La banca guidata da Andrea Orcel aveva già ottenuto dalla Bce l’autorizzazione a salire fino al 29,9 per cento.

Ne parlano su altre fonti Da Antitrust tedesco ok a quota Unicredit in Commerz. Da Antitrust tedesco ok a quota Unicredit in Commerz. UniCredit, ok da antitrust tedesco per salire fino a 29,9% Commerzbank. Unicredit-Commerzbank: l’Antitrust tedesco dà l’ok a Orcel per salire al 29,9%. Ora può convertire i derivati in azioni. Da Antitrust tedesco ok a quota Unicredit in Commerz. UniCredit, ok dall'Antitrust tedesco a salire fino al 29,99% di Commerzbank.

Secondo msn.com: Da Antitrust tedesco ok a quota Unicredit in Commerz - L'Antitrust tedesco ha approvato l'acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione in Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha una quota del 28%, il 18,5 in derivati. (ANSA) ...

Secondo milanofinanza.it: Unicredit-Commerzbank: l’Antitrust tedesco dà l’ok a Orcel per salire al 29,9%. Ora può convertire i derivati in azioni - Il giudizio dell’authority: l’offerta di credito in Germania resterà diversificata anche dopo la scalata di Unicredit a Commerz. Bce ha già autorizzato la salita al 29%. La banca italiana chiarisce: a ...

Nota di msn.com: Unicredit, l'Antitrust tedesco non ostacola Orcel: ok all'acquisizione del 29,99% di Commerzbank - La mossa dell'Ufficio federale dei cartelli era attesa e fa seguito a un'approvazione simile da parte della Bce Unicredit, ok da Antitrust tedesco a quota in Commerzbank Le autorità Antitrust tedesche ...