Cina lanterne illuminano cielo a sud ovest per Capodanno Dai

ovest della Cina, brillava della luce di innumerevoli lanterne che danzavano sopra il fiume Lancang.Gli abitanti del luogo e i viaggiatori si sono uniti per illuminare la notte e celebrare il Capodanno dell’etnia Dai.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6092091/6092091/2025-04-14/Cina-lanterne-illuminano-cielo-a-sud-ovest-per-Capodanno-dai Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: lanterne illuminano cielo a sud-ovest per Capodanno Dai Leggi su Romadailynews.it La citta’ di Jinghong, nel sud-della, brillava della luce di innumerevoliche danzavano sopra il fiume Lancang.Gli abitanti del luogo e i viaggiatori si sono uniti per illuminare la notte e celebrare ildell’etnia Dai.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6092091/6092091/2025-04-14/-a-sud--per--dai Agenzia Xinhua

