Formiche.net - Il prezzo dei dazi. Un fronte agricolo per gli Usa

La blitzkrieg, guerra lampo, commerciale messa in atto nelle scorse settimane dal presidente degli Stati Uniti ha avuto uno stop, temporaneo, dettato probabilmente anche da una certa reazione nervosa della grande finanza americana (Larry Fink, ceo di BlackRock e Jamie Dimon, numero uno di Morgan Stanley su tutti). Ora sembra arrivato il momento di trattare con i Paesi e la visita americana di Giorgia Meloni, il prossimo giovedì, va in questo senso.Con Washington bisogna negoziare, facendo leva su un dato. E cioè, se è vero che l’Italia e l’Europa non possono fare a meno degli Stati Uniti, allora è vero il contrario. Questione di numeri, di cifre, estrapolati direttamente dalla bilancia commerciale tra le due aree. L’Europa vende di più in America certi beni, quest’ultima però batte il Vecchio continente su tecnologia e molto altro.