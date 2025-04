Giornata mondiale del asma bronchiale spirometrie gratuite nella Pediatria del Aoup

ai bambini al di sopra dei 6 anni nell’Unità operativa diall’Ospedale Santa Chiara. E’ unae iniziative con cui l’anche quest’anno aderisce allacontro l’, che si celebrerà in tutto il mondo il prossimo 6 maggio.In.

Ne parlano su altre fonti

Giornata mondiale dell'asma bronchiale: spirometrie gratuite nella Pediatria dell'Aoup.

Giornata mondiale dell'asma, visite gratuite ad Arco e Rovereto.

Giornata Mondiale dell’asma: per tutto il mese di maggio spirometrie gratuite per i bimbi in circa 30 centri di tutta Italia.

Spirometrie gratuite ai bambini per la giornata mondiale dell'asma.

Il Policlinico di Foggia aderisce alla Giornata Mondiale dell'Asma: "Fondamentale sensibilizzare le famiglie e i giovani".

Giornata mondiale asma bronchiale, spirometrie gratuite ai bambini in Pediatria il 7 maggio.