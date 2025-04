Lettera43.it - Blue Origin, prima missione tutta al femminile: le tute, quanto dura e chi sono le donne a bordo

Seipronte a fare la storia. Alle 15.30 italiane è previsto il lancio delladiNew Shepard-31, lainteramente aldal volo in solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963. Ala popstar Katy Perry, la conduttrice di Cbs Mornings Gayle King, l’ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, la ricercatrice di bioastronautica e attivista vietnamita per le vittime di violenza Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Alla loro guida Lauren Sánchez, giornalista nonché moglie di Jeff Bezos, proprietario della compagnia e patron di Amazon. Il volo suborbitale raggiungerà i 100 chilometri di altezza e durerà 11 minuti, consentendo alle passeggere di sperimentare per un po’ anche l’assenza di gravitàdi rientrare sulla Terra. L’obiettivo dellaè ispirare le nuove generazioni ridefinendo il ruolo dellenell’esplorazione spaziale.