Ingresso gratis nella Reggia di Caserta per la Festa della Liberazione

Venerdì 25 aprile, in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, la Reggia di Caserta apre al pubblico con biglietto gratuito. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese.

