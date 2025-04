The Last of Us 2 il labile confine tra cinema e videogioco

Last of Us torna al centro dell’attenzione. Ma prima ancora del suo successo sul piccolo schermo (è stata già confermata una terza stagione), questa storia ha segnato un punto di svolta nell’industria videoludica. Con The Last of Us Parte II, Naughty Dog ha ridefinito i contorni di ciò che intendiamo per ‘videogame’. La narrazione profonda, l’estetica cinematografica e l’impiego di tecnologie avanzate hanno trasformato l’esperienza ludica in qualcosa che assomiglia sempre di più a un film interattivo. È davvero ancora corretto parlare di videogioco? O siamo davanti a un nuovo linguaggio audiovisivo?Il confine tra cinema e videogioco non è più netto come un tempo: attori in carne e ossa prestano volto e voce a personaggi digitali tramite motion capture, la regia e il montaggio seguono codici tipici della narrazione filmica, e la musica diventa colonna sonora emotiva al pari di una pellicola. Screenworld.it - The Last of Us 2: il labile confine tra cinema e videogioco Leggi su Screenworld.it Con l’attesa crescente per l’uscita della seconda stagione della serie TV HBO, Theof Us torna al centro dell’attenzione. Ma prima ancora del suo successo sul piccolo schermo (è stata già confermata una terza stagione), questa storia ha segnato un punto di svolta nell’industria videoludica. Con Theof Us Parte II, Naughty Dog ha ridefinito i contorni di ciò che intendiamo per ‘videogame’. La narrazione profonda, l’esteticatografica e l’impiego di tecnologie avanzate hanno trasformato l’esperienza ludica in qualcosa che assomiglia sempre di più a un film interattivo. È davvero ancora corretto parlare di? O siamo davanti a un nuovo linguaggio audiovisivo?Iltranon è più netto come un tempo: attori in carne e ossa prestano volto e voce a personaggi digitali tramite motion capture, la regia e il montaggio seguono codici tipici della narrazione filmica, e la musica diventa colonna sonora emotiva al pari di una pellicola.

