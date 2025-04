Ha rifiutato Milan e Roma l’ultim’ora è una beffa

Milan e Roma sono alla ricerca di un nuovo allenatore, entrambe hanno individuato lo stesso obiettivo: tuttavia, è arrivato un rifiuto che spiazza tuttiIl Milan sta passando una stagione disastrosa, decisamente al di sotto delle aspettative. Il nono posto non soddisfa nessuno dell'ambiente rossonero, soprattutto considerando la rosa e le sue potenzialità. Il cambio d'allenatore non ha portato i frutti sperati, anzi, passare da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao ha addirittura peggiorato prestazioni e risultati.Ha rifiutato Milan e Roma: l'ultim'ora è una beffa (LaPresse) tvplay.itL'ultima spiaggia è rappresentata dalla Coppa Italia, vincerla vorrebbe dire anche qualificarsi all'Europa League. La Roma, invece, dopo un inizio di stagione shock con gli esoneri di De Rossi prima e Juric poi, è tornata a lottare per un posto in Europa.

