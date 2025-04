Tumore al cervello operato tardi Careggi e Asl Toscana risarciranno 11 milione di euro agli eredi della vittima

Careggi e l'Asl Toscana Centro sono state condannate in solido a risarcire con oltre 1,1 milione euro il marito, la figlia e la sorella della donna. A riportare la notizia è l'edizione de Il Tirreno di oggi, 14 aprile 2025

