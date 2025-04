Università inaugurato il Bicocca Pavilion business e ricerca si incontrano in uno spazio al avanguardia

Ilgiorno.it - Università, inaugurato il Bicocca Pavilion: business e ricerca si incontrano in uno spazio all'avanguardia

Milano, 14 aprile 2025 – È statoufficialmente questa mattina il, edificio di nuova costruzione appena completato in BiM - il progetto di rigenerazione urbana inche sta trasformando un iconico edificio in una work destination all’con spazi per il benessere, la cultura e la socialità, servizi per ile una grande area verde. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della Rettrice di Milano-e Presidente di MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action, Giovanna Iannantuoni, del Presidente di Fondazionee Prorettore vicario dell’ateneo, Marco Orlandi, del Prorettore alla Valorizzazione delladell’, Salvatore Torrisi, del Managing Director di Aermont Capital, Giovanni Manfredi, del Partner - Head of Investment Management di Kervis SGR, Giancarlo Patri, e di Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano.