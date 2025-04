Parcheggi a pagamento entra in vigore il nuovo regolamento Ecco tutte le novità

vigore tra quattro giorni, il 18 aprile, il nuovo piano sosta del Comune di Latina, approvato quasi un mese fa dal Consiglio comunale, e porterà con sé diverse novità, cui gli utenti dovranno adeguarsi. “Nei primi giorni di vigenza e fino alla fine di aprile - sottolinea l’assessore ai. Latinatoday.it - Parcheggi a pagamento, entra in vigore il nuovo regolamento. Ecco tutte le novità Leggi su Latinatoday.it Entrerà intra quattro giorni, il 18 aprile, ilpiano sosta del Comune di Latina, approvato quasi un mese fa dal Consiglio comunale, e porterà con sé diverse, cui gli utenti dovranno adeguarsi. “Nei primi giorni di vigenza e fino alla fine di aprile - sottolinea l’assessore ai.

Ne parlano su altre fonti Parcheggi a pagamento, entra in vigore il nuovo regolamento. Ecco tutte le novità. Parcheggi a pagamento, da lunedì scatta l’“onda blu” a Cuneo. Multe più salate per chi non paga il parcheggio a pagamento: ecco cosa sapere. Roccalumera, scatta il nuovo piano parcheggi: da oggi al via la sosta a pagamento. Navette gratuite, parcheggi a pagamento e servizi: il piano traffico per le festività. Rivoluzione parcheggi a Carnate: arrivano i bollini... e gli aumenti.

Scrive latinatoday.it: Parcheggi a pagamento, entra in vigore il nuovo regolamento. Ecco tutte le novità - Il nuovo piano sosta del Comune di Latina in vigore dal 18 aprile; tutte le scadenze. Di Cocco: "Alcune delle quali derivano direttamente dalle recenti modifiche al codice della strada" ...

radioluna.it comunica: Latina, entra in vigore prima di Pasqua il nuovo Piano Sosta - LATINA – Entrerà in vigore il 18 aprile 2025 il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Latina, approvato tramite delibera del consiglio comunale. «Fino alla fi ...

Si apprende da msn.com: Parcheggi a pagamento a Latina, dal 18 aprile cambia tutto: ecco le novità - Entrerà in vigore il 18 aprile 2025 il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Latina, approvato tramite delibera del consiglio comunale. Previste ...