JuventusNews24Diletta Leotta ha parlato del Mondiale per Club in programma a giugno: le sue dichiarazioni su Juve ed InterA La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato così del Mondiale per Club. Le dichiarazioni su Inter e Juventus.Diletta Leotta – «Il Sogno? Inter-Juventus. Il derby d’Italia in America. La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia. L’Inter, invece, dovrà trovare le forze per concludere al meglio una stagione infinità da più di 60 partite. In ogni caso, ci divertiremo».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Diletta Leotta sul Mondiale per Club: «Sogno una finale Inter-Juventus! I bianconeri possono scrivere la storia, vi dico perché» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24ha parlato delperin programma a giugno: le sue dichiarazioni su Juve edA La Gazzetta dello Sport,ha parlato così delper. Le dichiarazioni su– «Il. Il derby d’Italia in America. La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la. L’, invece, dovrà trovare le forze per concludere al meglio una stagione infinità da più di 60 partite. In ogni caso, ci divertiremo».Leggi sunews24.com

