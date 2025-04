Dilei.it - Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello: “Comportamenti inappropriati e linguaggio offensivo”

L’avventura diall’interno della Casa del Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del nostroVip, è già terminata: dopo appena sei giorni l’attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e 1/2, ha dovuto abbandonare il reality show dopo “” e uso di ““, rivolto sopratutto alla coinquilina JoJo Siwa. Stando a quanto riporta The Mirror, a seguito dell’espulsione il compenso del concorrente verrà ridotto e non riceverà la somma stabilita di 500mila sterline., è già finita l’avventura nella Casa del Celebrity Big Brother UK: cosa è successoSex symbol assoluto degli anni ’80,aveva già fatto discutere per la sua partecipazione al Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del nostroVip.