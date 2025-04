Incidente in autostrada traffico totale ci sono feriti

autostrada A6 Torino-Savona, dove un violento Incidente ha paralizzato il traffico intorno alle 9.00, creando pesanti disagi alla circolazione in direzione Savona. Il tratto interessato è quello compreso tra il bivio con la tangenziale all’altezza di Bauducchi e il casello di Carmagnola, nel territorio di Villastellone.A innescare la carambola sarebbe stato un tamponamento tra un furgone e una Fiat Panda, che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con forza, coinvolgendo successivamente altri tre veicoli. L’impatto ha causato un immediato blocco del traffico, con code chilometriche e automobilisti costretti a fermarsi per lunghi minuti sotto il sole del mattino.Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti. Thesocialpost.it - Incidente in autostrada, traffico totale: ci sono feriti Leggi su Thesocialpost.it Mattinata di caos sull’A6 Torino-Savona, dove un violentoha paralizzato ilintorno alle 9.00, creando pesanti disagi alla circolazione in direzione Savona. Il tratto interessato è quello compreso tra il bivio con la tangenziale all’altezza di Bauducchi e il casello di Carmagnola, nel territorio di Villastellone.A innescare la carambola sarebbe stato un tamponamento tra un furgone e una Fiat Panda, che, per cause ancora in fase di accertamento, siscontrati con forza, coinvolgendo successivamente altri tre veicoli. L’impatto ha causato un immediato blocco del, con code chilometriche e automobilisti costretti a fermarsi per lunghi minuti sotto il sole del mattino.Sul luogointervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e assistere i

Ne parlano su altre fonti Tir a fuoco in galleria, Liguria tagliata in due: traffico in tilt, cosa sta succedendo. Incidente in galleria, traffico bloccato sulla Messina-Catania. Incidente sulla A4 a Montecchio: bloccato traffico per la perdita di una bobina di ferro. Incidente questa mattina in autostrada tra due auto e un tir: coinvolte cinque persone, pesanti disagi al traffico in A1. A1 chiusa tutta la notte per scontro tra tir. Autostrada riaperta alle 7. Panico in autostrada: auto contromano dopo l’incidente.

Scrive targatocn.it: Grave incidente in autostrada, sei vetture coinvolte: traffico paralizzato in tangenziale sud e sulla Torino-Savona - Ci sono sei persone ferite. E' successo attorno alle 8 al km 3+300. Circolazione bloccata anche in tangenziale, direzione sud.

giornalelavoce.it comunica: Incidente a catena sulla A6: sei feriti e traffico in tilt verso Savona - Scontro tra sei veicoli blocca l'autostrada. Intervento congiunto di vigili del fuoco e sanitari. Lunghe code in direzione mare ...

Si apprende da msn.com: Grave tamponamento a catena sulla Torino Savona, traffico chiuso. Sei feriti - Il traffico sull’autostrada Torino-Savona questa mattina è completamente paralizzato a causa di un grave incidente stradale, violento tamponamento tra un furgone e un’auto, che si è verificato intorno ...