Mangiare questo frutto può allungare la vita ed è buonissimo

Cultweb.it - Mangiare questo frutto può allungare la vita (ed è buonissimo) Leggi su Cultweb.it Gli avocado non sono solo un trend culinario (in questi ultimi anni in costante crescita): possono farci molto bene. Ricchi di gusto e nutrienti, questi frutti originari del Centro America stanno conquistando anche i ricercatori. Uno studio clinico condotto su oltre 1000 adulti con obesità addominale ha dimostrato che introdurre un solo avocado al giorno per 26 settimane può portare a un netto miglioramento della salute.La ricerca, pubblicata sulla rivista Current Developments in Nutrition e condotta da studiosi della Penn State University, ha dato risultati molto chiari chiari: chi ha aggiunto quotidianamente un avocado alla propria alimentazione ha visto salire il proprio punteggio HEI di 4,74 punti rispetto a chi ha mantenuto la dieta abituale. L’HEI è l’Healthy Eating Index (HEI-2015) un fattore che misura l’aderenza di una dieta alle linee guida nutrizionali americane.

