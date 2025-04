Mercato Juventus cambiano le richieste serviranno almeno 50 milioni di euro per quel big bianconero Cifre e dettagli

JuventusNews24Mercato Juventus, nuove richieste: serviranno 50 milioni di euro per quel big bianconero. Tutti gli aggiornamentiAnche il futuro di Cambiaso è a forte rischio. Come riportato da calcioMercato.com, la Juve potrebbe iniziare a valutare proposte a partire da almeno 50 milioni. Il laterale ha estimatori in Premier League, a partire dal Manchester City di Guardiola, che ha già bussato alla porta dei bianconeri nello scorso gennaio.Nelle ultime settimane si è parlato anche del Liverpool. Il prezzo di partenza per la sua cessione è già fissato.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mercato Juventus, cambiano le richieste: serviranno almeno 50 milioni di euro per quel big bianconero. Cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, nuove50diperbig. Tutti gli aggiornamentiAnche il futuro di Cambiaso è a forte rischio. Come riportato da calcio.com, la Juve potrebbe iniziare a valutare proposte a partire da50. Il laterale ha estimatori in Premier League, a partire dal Manchester City di Guardiola, che ha già bussato alla porta dei bianconeri nello scorso gennaio.Nelle ultime settimane si è parlato anche del Liverpool. Il prezzo di partenza per la sua cessione è già fissato.Leggi sunews24.com

Ne parlano su altre fonti Mercato Juventus, nuove richieste: serviranno 50 milioni. Conte-Juve, la richiesta del mister cambia i piani. Juventus, il mercato estivo sconfessato dalle idee di Tudor. Chi cambia ruolo e chi si adatterà. Kolo Muani e Conceicao ancora in panchina: Tudor cambia la Juve e mette in discussione il mercato. David-Juve, cambia tutto? La mossa che accende il clamoroso colpo mercato. Tonali cambia il volto della Juve: tre contropartite per l’affare da 90 milioni.

Come scrive juventusnews24.com: Mercato Juventus, senza Champions quel big sarà ceduto per soli 40 milioni di euro! Lo scenario da brividi per l’estate - Mercato Juventus, senza qualificazione alla Champions League quel big sarà ceduto per soli 40 milioni di euro! Lo scenario da brividi per l’estate L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto ...

Lo riporta juventusnews24.com: Mercato Juventus, svolta per il bomber: cambierà sicuramente squadra nella prossima estate! Decisione già presa. Rivelazione - Il calciomercato Juve rimane in prima fila per Ademola Lookman. Arrivano importanti aggiornamenti sul nigeriano da Sport Mediaset: l’attaccante, infatti, lascerà sicuramente l’Atalanta nella prossima ...

Secondo msn.com: Juventus, il mercato estivo sconfessato dalle idee di Tudor. Chi cambia ruolo e chi si adatterà - Praticamente sconfessato. Cosa? Il mercato in estate. Nel senso: era stato progettato su misura e su richiesta di Thiago Motta, come un abito originale per poi.