boss Matteo Messina Denaro, è stata arrestata per averlo aiutato durante la sua latitanza. Non era solo una delle amanti del capomafia, ma una figura chiave nella sua rete di protezione: faceva da staffetta, postina e lo ospitava in casa. Nipote di un noto mafioso, è stata tradita anche dalla gelosia dell’altra storica compagna del boss. Perquisizioni in corso nel Trapanese. Tgcom24.mediaset.it - Aiutò Messina Denaro, arrestata un'altra "amica" del boss Leggi su Tgcom24.mediaset.it Floriana Calcagno, professoressa di matematica e vicina alMatteo, è stataper averlo aiutato durante la sua latitanza. Non era solo una delle amanti del capomafia, ma una figura chiave nella sua rete di protezione: faceva da staffetta, postina e lo ospitava in casa. Nipote di un noto mafioso, è stata tradita anche dalla gelosia dell’storica compagna del. Perquisizioni in corso nel Trapanese.

