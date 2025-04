Una indagine Eurispes svela un uomo in crisi e in conflitto tra un’immagine del sé fortificata e la difficoltà ad esprimere emozioni autentiche e vulnerabili

indagine Eurispes getta luce su una realtà complessa e a tratti contraddittoria. La ricerca è stata realizzata per esplorare come l'immaginario collettivo abbia influenzato la percezione del sé degli uomini italiani.Gli uomini, infatti, si trovano a oscillare tra il retaggio di modelli tradizionali e l'emergere di nuove sensibilità sociali, dove persino la percezione della propria aggressività diventa oggetto di inquietudine. Uno su tre ha ammesso di aver provato paura nei confronti della propria aggressività. Si tratta di un dato che denuncia la tensione interiore e l'angoscia di confrontarsi con aspetti della mascolinità ritenuti potenzialmente distruttivi. «Com'è che voi maschi non avete ancora capito niente?».

