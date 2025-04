LiberaConnessione premi agli artisti della videodanza

L'esperienza pluriennale di Patrizia Campassi è fuori discussione ma stavolta guarda oltre, ben oltre il palcoscenico ed il dietro le quinte. La direttrice di Monferrato Danzarte, infatti, è pronta a stanare e premiare talenti della danza ben oltre le consuete location affacciandosi a piè pari fin dentro il video, programmando nei dettagli la primissima edizione di #LiberaConnessione, un evento nuovo di zecca. Un evento che abbina le nuove tecnologie, la danza e la scoperta e valorizzazione di territori attraverso una video-coreografia. Un lavoro che ambisce ad unire le molteplici sfaccettature della danza, proprio come nelle corde della Campassi che ha spiegato di proprio pugno il senso di questa nuova iniziativa: "il territorio è come identità e mappa di appartenenza che si sviluppa attraverso delle linee diverse eppure straordinariamente simili, dal mare fino alle più dolci curve di colline o autostrade che incrociano grattacieli ed immensità urbane.

