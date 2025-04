The Couple eliminazioni choc il pubblico stenta a crederci Li cacciano stasera

Couple”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, andrà in onda stasera. Dopo un debutto che ha suscitato curiosità e qualche polemica, soprattutto riguardo alla diretta h24, il programma si prepara a coinvolgere ulteriormente il pubblico con la prima eliminazione della stagione.?Nel corso della serata, saranno ripercorsi alcuni momenti salienti della settimana, tra cui il bacio tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, il doppio coming out di Irma Testa e le prime tensioni tra concorrenti, come nel caso di Laura Maddaloni. Tuttavia, l’attenzione principale sarà rivolta al televoto che determinerà il primo eliminato del reality.?Secondo i sondaggi online, la coppia formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, già vincitori dell’immunità, risulta essere la più apprezzata dal pubblico, raccogliendo oltre la metà delle preferenze. Tuttivip.it - The Couple, eliminazioni choc, il pubblico stenta a crederci: “Li cacciano stasera” Leggi su Tuttivip.it La seconda puntata di “The”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, andrà in onda. Dopo un debutto che ha suscitato curiosità e qualche polemica, soprattutto riguardo alla diretta h24, il programma si prepara a coinvolgere ulteriormente ilcon la prima eliminazione della stagione.?Nel corso della serata, saranno ripercorsi alcuni momenti salienti della settimana, tra cui il bacio tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, il doppio coming out di Irma Testa e le prime tensioni tra concorrenti, come nel caso di Laura Maddaloni. Tuttavia, l’attenzione principale sarà rivolta al televoto che determinerà il primo eliminato del reality.?Secondo i sondaggi online, la coppia formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, già vincitori dell’immunità, risulta essere la più apprezzata dal, raccogliendo oltre la metà delle preferenze.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple sondaggio concorrenti | qual è la coppia più amata ora

Quattro nomi importanti del Grande Fratello potrebbero tornare a Mediaset | ecco perché

Dazi Borchia Evitare una guerra commerciale

Molte cose sono cambiate da allora nella vita della duchessa ma il suo sorriso è rimasto lo stesso



Ne parlano su altre fonti Amici 24 Serale, anticipazioni: eliminazione choc e due big in bilico. Esplode la sfida clamorosa tra prof. Amici 24 Serale, anticipazioni: due incidenti, De Filippi provoca un allievo, Amadeus sceglie tra Zerbi e Pettinelli. Lorenzo e Shaila dopo il Gf: la chiavetta 'bomba', il misterioso Pompeo e il rumor (clamoroso) su The Couple. Grande Fratello, anticipazioni di stasera: un’eliminazione choc, torna Nikita Pelizon e riappare Jessica Morlacchi. Amici 22, lo sfogo di Tommy Dali dopo l'eliminazione choc: «Non c’è molto da dire...». Masterchef Italia 10: Per Irish eliminazione choc, Daiana si vendica dei più forti.

Segnala tuttivip.it: The Couple, eliminazioni choc, il pubblico stenta a crederci: “Li cacciano stasera” - La seconda puntata di “The Couple”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, andrà in onda stasera. Dopo un debutto che ha suscitato curiosità e qualche polemica, soprattutto riguard ...

Come scrive ilsussidiario.net: Irma Testa choc: “Se vinco il milione a The Couple lascio gli allenamenti”/ “Ecco la prima cosa che farei” - Irma Testa è una delle concorrenti di The Couple, reality di Canale 5 al quale partecipa insieme alla sorella Lucia. Chi ha seguito la prima puntata sa che le coppie in gara si sfidano in una ...

Riporta ilsussidiario.net: Antonino Spinalbese confessione choc a The Couple: “Attualmente sono single”/ E spunta un retroscena - Nel corso di The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, Antonino Spinalbese si è aperto, raccontando qualcosa in più sulle sue situazioni di cuore. Il ...