Eleonora Giorgi, la confessione inattesa del figlio Andrea a "Mattino 5".

Personaggi tv. Oggi Federica Panicucci ha avuto il piacere di intervistare Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi, venuta a mancare poco più di un mese fa. "Parlare di mamma mi aiuta a tenere vivo il suo ricordo, anche l'affetto che provo per lei. La condivisione aiuta sempre", ha esordito nella trasmissione di Canale 5, durante la puntata in onda lunedì 14 aprile. "Nella tragedia siamo stati fortunati, perché avere avuto un anno nel quale sapevamo che nonostante le cure ci poteva essere il caso che mamma non ce la facesse, ci ha permesso di elaborarlo e prepararci almeno a livello intellettuale.