Ultimouomo.com - Soulé e Svilar hanno salvato la Roma

Leggi su Ultimouomo.com

Alla fine ne è venuto fuori un pareggio che non serve granché a nessuno. Certo, adesso Claudio Ranieri potrà ritirarsi senza aver mai perso un derby di, allungando tra l'altro la striscia di imbattibilità in campionato, ma nel corso della partita la suanon è mai riuscita davvero ad “andare oltre”, a migliorare collettivamente la fase offensiva per provare a vincerla. La Lazio, invece, non è riuscita a concretizzare il grande numero di occasioni create e il vantaggio guadagnato all'inizio del secondo tempo, e si è dovuta fermare davanti a una prestazione di alto livello da parte die a un gol pazzesco di. Dopo la sconfitta in Europa League, la squadra di Baroni aveva bisogno di un riscatto forte anche per ritrovare sicurezze in vista del ritorno, e si può dire che, pur non giocando una partita brillantissima dal punto di vista delle connessioni offensive, alla fine sia riuscita a trovare una prestazione convincente, con dei momenti di intensità che leconsentito di creare diversi pericoli.