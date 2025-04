Ilveggente.it - Adrenalina per Sinner: ci mancava solo il surf

Jannikè davvero incontenibile, sa perfino “are”. Adesso è ufficiale: il numero 1 del mondo ha un sacco di assi nella manica.Tre mesi senza il calore del pubblico. Tre mesi senza un ace, senza un dritto, senza un rovescio lungolinea. Sembra un tempo interminabile e, in effetti, lo è. La vera fortuna è che stia finalmente volgendo al termine e che non manchi ormai più molto, a questo punto, al ritorno in campo di Jannik, che ha scontato 90 giorni di squalifica per effetto della vicenda Clostebol in cui si è stato coinvolto.per: ciil(AnsaFoto) – Ilveggente.itMa non tutti i mali vengono per nuocere, recita un vecchio adagio, tanto è vero che il numero 1 del mondo, quello è poco ma sicuro, ha saputo farne tesoro nel migliore dei modi. Si è regalato tante prime esperienze, giusto per cominciare, ma si è anche concesso più tempo del solito per preparare la mente e il corpo agli appuntamenti che verranno nel momento in cui la faccenda del doping sarà ufficialmente alle spalle.