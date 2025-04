Quotidiano.net - Esposto sulla laurea della ministra Calderone, indaga la procura di Roma

, 14 aprile 2025 – Un fascicolo di indagine è stato aperto dalladisul percorso accademicodel Lavoro, Marina, presso la Link Campus University. Il fascicolo, al momento senzati o ipotesi di reato, è stato come atto dovuto in seguito all', con allegate notizie di stampa, presentato dal professore Saverio Regasto dell'università di Brescia, . In particolare l'ordinario di diritto pubblico comparato chiede ai pm di accertare se i titoli acquisiti nel 2012 e nel 2016 dallasiano frutto di irregolarità e nel caso si possano configurare ipotesi di reato. La risposta di"Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, avvocato Cesare Placanica, ossiadeterminazione deltoreRepubblica presso il tribunale diche, con riferimento all'sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l'inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcunto nel registro delle notizie di reato – scrive in una nota–.