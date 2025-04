Alla fine è successo La decisione di Helena e Javier dopo il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

ladel, la storia traMartines edPrestes non solo prosegue a gonfie vele, ma continua a riempire le pagine dei social e i giornali di gossip, tanto che i due continuano a mostrarsi complici e innamorati per la gioia dei loro fan, gli Helevier. Questa mattina, i fan hanno ricevuto un dolcissimo buongiorno: una Polaroid postata nelle storie Instagram dili ritrae mentre si scambiano un tenero bacio, uno di quei gesti della coppia che in questi mesi hanno mandato in visibilio i follower più affezionati.I fan disono sempre più uniti nel seguire le vicende della coppia. Commenti dolcissimi, cuori e dediche riempiono ogni post o storia condivisa dai due ex concorrenti del. Ma in queste ore gli occhi attenti degli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio importante, qualcosa è cambiato nei loro profili Instagram.