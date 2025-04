Referendum Landini trova la sponda da Schlein Il Pd sosterrà i 5 quesiti e agevolerà partecipazione

Referendum. Dopo l'incontro col Pd, e quello della scorsa settimana con Italia Viva, Landini incontrerà oggi pomeriggio il M5S e AvsL'articolo Referendum, Landini trova la sponda da Schlein: “Il Pd sosterrà i 5 quesiti e agevolerà partecipazione” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Referendum, Landini trova la sponda da Schlein: “Il Pd sosterrà i 5 quesiti e agevolerà partecipazione” Leggi su Ildifforme.it Il leader della Cgil ha annunciato di aver chiesto incontri valutativi con tutte le forze politiche, proprio per avere a disposizione tutti gli strumenti possibili per informare i cittadini sul. Dopo l'incontro col Pd, e quello della scorsa settimana con Italia Viva,incontrerà oggi pomeriggio il M5S e AvsL'articololada: “Il Pdi 5” proviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti Landini, questo governo ci delegittima e fa da sponda a sigle non rappresentative. Una legge sulla rappresentanza non è più rinviabile. Referendum, Landini trova la sponda da Schlein: "Il Pd sosterrà i 5 quesiti e agevolerà partecipazione".

Lo riporta informazione.it: Referendum, Landini: "Obiettivo quorum, il voto è la nostra rivolta" - È questo il nome scelto dalla Cgil per lanciare ufficialmente la campagna di promozione e informazione dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza in programma per i prossimi 8-9 giugno.

Riporta ildiariodellavoro.it: Referendum, Landini a Milano per lanciare la campagna: bene la Uil sul voto, ma non ho capito la strada della Cisl - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, è alla Camera del lavoro di Milano per lanciare la campagna sui referendum di giugno. E in questa occasione non manca di commentare l’endorsment della Uil, ...

Si apprende da lagazzettadelmezzogiorno.it: Referendum: domani gli incontri di Landini con Pd, M5s e Avs - Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini incontra domani il gruppo Parlamentare del Pd al Nazareno alle 9,30 sui referendum su lavoro e cittadinanza che si terran ...