Spider Man e Venom Tom Hardy fa chiarezza sul mancato crossover Nessun divieto dall’alto

Tomha deciso di mettere definitivamente fine alle voci sultra il suoe lo-Man di Tom Holland. Per molti fan, l’incontro tra i due personaggi era solo questione di tempo, ma l’attore ora chiarisce che non è mai stato effettivamente così, e come alla base della scelta non sottenda alcun intervento di Sony o Marvel, gli studi che, congiuntamente, detengono i diritti del personaggio.Durante il press tour per la serie Paramount+ Mobland,ha spiegato a The Hollywood Reporter la verità su alcune dichiarazioni apparse a suo nome di recente“Non ho mai detto che ilsia stato bloccato da giochi di potere tra studi. Quella frase è stata completamente travisata. Tutto è partito da una mia considerazione molto semplice, legata al fatto che è difficile spiegare a un bambino perché i suoi supereroi preferiti non possono comparire insieme sullo schermo.