Incappucciato davanti al Santo Crocefisso con la droga in tasca arrestato

arrestato un marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in viale Varese, davanti Santo Crocefisso, durante un normale controllo del territorio.

