Incendio del locale Buco Pertuso preso piromane vendetta dopo lite con una ragazza

locale Buco Pertuso di via Paladino, a Napoli: non si sarebbe trattato di estorsione o camorra, ma della ritorsione nei confronti di una cliente abituale. Leggi su Fanpage.it La Polizia ha arrestato un 28enne napoletano, accusato del rogo neldi via Paladino, a Napoli: non si sarebbe trattato di estorsione o camorra, ma della ritorsione nei confronti di una cliente abituale.

