Con una gestione digitale completa applicazione si arricchisce di nuove funzionalità che permettono di gestire al meglio patente e veicoli eliminando la complessità dei processi burocratici tradizionali

Iodonna.it - Con una gestione digitale completa, l'applicazione si arricchisce di nuove funzionalità che permettono di gestire al meglio patente e veicoli, eliminando la complessità dei processi burocratici tradizionali

Leggi su Iodonna.it

L’App IO, dopo un inizio un po’ burrascoso in periodo pandemia, ormai ha preso la rincorsa e, per cercare di semplificare la vita ai cittadini italiani, continua a introdurre di. Grazie agli ultimi aggiornamenti, infatti, è ora possibile utilizzare la piattaforma anche pernumerose pratiche legate a, centralizzando tutte le informazioni e i servizi utili in un’unica. Arrivano le auto (elettriche) volanti.