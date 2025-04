Roscito tuona I giocatori della Lazio possono essere presi a pugni Saelemaekers graziato mentre all’andata…

Leggi su .com

Ieri sera nel derbyCapitale,e Roma hanno pareggiato per 1-1, al termine di un match che ha visto la squadra biancoceleste creare più occasioni, ma che ha trovato uno Svilar in formato super che ha salvato il risultato in alcune occasioni con parate importanti. Dopo il vantaggio da parte di Romagnoli, la .L'articolo: “Iall’andata.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Valzer delle panchine in serie ASorteggi Champions League 2020/21, i commentiEuropa League con arbitro donna, altra prima voltaSorteggi Europa League: sarà Manchester-MilanJosè Mourinho torna in Italia, il colpoRomaMourinho frecciata alla: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.