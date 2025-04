Antitrust approva acquisizione Commerzbank da parte di Unicredit governo tedesco critico

"Abbiamo preso atto di quanto dichiarato dall'. La posizione delperò non è cambiata". Lo ha detto un portavoce del ministero delle Finanze, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa dia Berlino, sull'zione dadell'dell'dellacipazione dida. Il portavoce ha ribadito che il"sostiene l'indipendenza di" e trova "inadeguate acquisizioni non concordate e ostili".

Ne parlano su altre fonti

Unicredit, l'Antitrust tedesco non ostacola Orcel: ok all'acquisizione del 29,99% di Commerzbank.

UniCredit, ok da antitrust tedesco per salire fino a 29,9% Commerzbank.

Unicredit, via libera dall’antitrust tedesco all’acquisizione della quota in Commerzbank.

UniCredit ottiene l'approvazione dell'Antitrust tedesco per l'acquisizione di Commerzbank.

Ok dell’Antitrust tedesco all’acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione in Commerzbank.

UniCredit ottiene il via libera dall'Antitrust tedesco per acquisizione in Commerzbank.