Juventusnews24.com - Caso scommesse Serie A, Fagioli ha fatto anche il nome di Morata: l’ex Juve citato come “procacciatore” di orologi. Rivelazione

di RedazionentusNews24A,haildisulntus. Tutti i dettagliLa Gazzetta dello Sport ha fornito nuovi retroscena sulla riapertura delinA.avrebbeildi un altro ex, Alvaro– «Nicolòsi èprestare 587mila euro totali da 31 persone e la domanda è spontanea:ha? Ora c’è una risposta, almeno parziale:proponeva Rolex da comprare a costi vantaggiosi e rivendere in fretta a prezzo più alto. Qualche volta faceva ildi Alvaro, compagno alla. . Ad Alberto Esposito, ad esempio: ‘Io tramite Alvarotrovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende. Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento.