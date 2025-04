Mobilità caos alle fermate del bus domani tavolo in prefettura

alle prese con i consueti problemi di Mobilità. Una giornata come quella di oggi in cui le cattive condizioni metereologiche spingono tutti a scegliere la strada piuttosto che i traghetti dimostrano come l'organizzazione sia fragile e evidenziano l'urgenza di pianificare servizi alternativi. Il giorno dopo l'entrata in vigore, almeno fino al 1 maggio delle targhe alterne, e l'avvio dei collegamenti di travelmar arriva anche la denuncia del sindacato che rappresenta i trasporti."Le scene di caos che si stanno verificando, con migliaia di utenti costretti a spostarsi tra il capolinea di Vinciprova e la stazione ferroviaria per tentare di utilizzare il trasporto pubblico locale, sono inaccettabili e richiedono interventi immediati e risolutivi – ha scritto Gerardo Arpino– Già da domani, chiederemo alle istituzioni presenti e alla società che gestisce i servizi minimi di attuare un piano di emergenza strutturato e coordinato in condivisione con le aziende tpl.

