Roma picchia e accoltella la convivente poi le ricuce le ferite con ago e filo condannato a 9 anni

anni, cameriere, con cui Viviana (nome di fantasia), 47enne italiana, ha vissuto un anno e mezzo di vera e propria prigionia psicologica e fisica. Per i gravi maltrattamenti, le lesioni e anche per violenza sessuale, l’uomo è stato condannato a 9 anni e 3 mesi dal Tribunale di Tivoli.I fatti si sono svolti tra aprile 2020 e ottobre 2021 nella zona di Fonte Nuova, vicino a Roma. Dopo mesi di silenzio e sofferenze indicibili, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il compagno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo pestaggio avvenuto davanti alla figlia dell’imputato, che in quell’occasione è intervenuta per proteggere la donna. Thesocialpost.it - Roma, picchia e accoltella la convivente, poi le ricuce le ferite con ago e filo: condannato a 9 anni Leggi su Thesocialpost.it Alcune cicatrici resteranno per sempre, come testimonianza incancellabile di un periodo terribile. A provocarle è stato Ugo Andreani, 42, cameriere, con cui Viviana (nome di fantasia), 47enne italiana, ha vissuto un anno e mezzo di vera e propria prigionia psicologica e fisica. Per i gravi maltrattamenti, le lesioni e anche per violenza sessuale, l’uomo è statoa 9e 3 mesi dal Tribunale di Tivoli.I fatti si sono svolti tra aprile 2020 e ottobre 2021 nella zona di Fonte Nuova, vicino a. Dopo mesi di silenzio e sofferenze indicibili, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il compagno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo pestaggio avvenuto davanti alla figlia dell’imputato, che in quell’occasione è intervenuta per proteggere la donna.

