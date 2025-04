Formiche.net - Diplomazia arenata? Nessuna novità concreta sul negoziato in Ucraina

Dopo una partenza dai tratti rocamboleschi, il processo negoziale insembra avere difficoltà a fare ulteriori progressi. L’incontro di venerdì scorso a San Pietroburgo, durato quattro ore e mezza, tra l’inviato speciale statunitense per il Medio Oriente Steven Witkoff (che nonostante il suo titolo ufficiale ricopre de facto una posizione primaria nel dialogo tra Washington e Mosca) e il presidente russo Vladimir Putin, terzo faccia a faccia di questo genere, non sembra aver portato a risultati concreti. I toni ottimistici delle dichiarazioni dell’ufficio stampa della Casa Bianca (con l’addetta stampa Karoline Leavitt che ha dichiarato come dal punto di vista degli Stati Uniti l’incontro sia stato “un altro passo nel processo di negoziazione verso il cessate il fuoco”) sembrano cozzare con quelli del Presidente Usa Donald Trump, che invece in un post scritto sul social media Truth ha chiesto alla Russia di “muoversi”, spiegando poi che “troppe persone stanno morendo, migliaia alla settimana, in una guerra terribile e insensata – una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe accaduta, se io fossi stato Presidente!”.