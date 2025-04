Nuoto paralimpico Martina Cicognani non smette di stupire a Sassuolo firma il nuovo record italiano

Sassuolo il terzo Memorial Orestina Zazzarini, evento nel calendario regionale del Nuoto paralimpico. Tra le performance da segnalare, spicca quella di Martina Cicognani, giovane atleta della Rari Nantes Romagna. Nella gara dei 50 metri rana SB5, Martina ha realizzato un. Forlitoday.it - Nuoto paralimpico, Martina Cicognani non smette di stupire: a Sassuolo firma il nuovo record italiano Leggi su Forlitoday.it Domenica si è svolto ail terzo Memorial Orestina Zazzarini, evento nel calendario regionale del. Tra le performance da segnalare, spicca quella di, giovane atleta della Rari Nantes Romagna. Nella gara dei 50 metri rana SB5,ha realizzato un.

