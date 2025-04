Von der Leyen e Meloni in contatto per missione Usa focus su accordi commerciali

Leyen e la prima ministra italiana Giorgia Meloni sono stati in contatto regolare. La presidente è in costante contatto con tutti i leader Ue. Sono stati in contatto anche in relazione a questa missione negli ultimi giorni. E saranno in contatto prima della missione programmata", come von der Leyen ha detto "qualsiasi contatto con gli Usa è benvenuto". Quella di "negoziare accordi commerciali" "è nostra esclusiva competenza". Così la portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà, interpellata nell'incontro con la stampa sulla visita di Meloni a Washington e se abbia al riguardo uno specifico mandato Ue. Quotidiano.net - Von der Leyen e Meloni in contatto per missione Usa: focus su accordi commerciali Leggi su Quotidiano.net "La presidente von dere la prima ministra italiana Giorgiasono stati inregolare. La presidente è in costantecon tutti i leader Ue. Sono stati inanche in relazione a questanegli ultimi giorni. E saranno inprima dellaprogrammata", come von derha detto "qualsiasicon gli Usa è benvenuto". Quella di "negoziare" "è nostra esclusiva competenza". Così la portavoce della ComUe Arianna Podestà, interpellata nell'incontro con la stampa sulla visita dia Washington e se abbia al riguardo uno specifico mandato Ue.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi Usa alla Cina Trump | Da domani tariffe del 104% attendo chiamata per accordo Pechino replica | Prepotenza economica

Il canto delle sirene di Ursula e Weber | L’Ue con l’elmetto fa bene all’Italia

Dazi Borsa Milano precipita a -5% travolta dalle banche Europa ancora in rosso | è la peggior settimana dal 2022

Conte chiama il PD in piazza il 5 aprile contro il riarmo UE: Barbero, Travaglio e AVS già confermati.



Ne parlano su altre fonti Von der Leyen e Meloni "in costante contatto" per la missione della premier negli Usa. Ue, von der Leyen in contatto con Meloni su viaggio Usa. Ue, von der Leyen in contatto con Meloni su viaggio Usa. Il ritrovato asse Meloni-Von der Leyen. I leader sostengono il piano di von der Leyen per la difesa. Meloni: "L'Italia non dirotterà i fondi di Coesione". Von der Leyen: piano di difesa chance per l’Italia, positivo rapporto diretto di Meloni con Trump.

Riporta quotidiano.net: Von der Leyen e Meloni in contatto per missione Usa: focus su accordi commerciali - La presidente von der Leyen e Giorgia Meloni discutono della missione Usa e degli accordi commerciali Ue.

Secondo repubblica.it: Von der Leyen in contatto con Meloni sul viaggio negli Stati Uniti - La portavoce della presidente della Commissione Ue: “Ovviamente la competenza nella negoziazione degli accordi commerciali ricade sull'Ue, questo è sancito ...

Nota di huffingtonpost.it: Von der Leyen non ha paura. Benedice la visita di Meloni da Trump: comunque deve negoziare - La Francia teme per “l’unità europea”, ma la presidente della Commissione confida che la premier italiana non tradirà ...