L Italia aumenterà le spese militari al 2 del Pil

Italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato", ha assicurato il ministro che si è detto "favorevole alla difesa europea come obiettivo finale da raggiungere". Agi.it - L'Italia aumenterà le spese militari al 2% del Pil Leggi su Agi.it AGI - Il governo annuncerà presto l'aumento della spesa militare al 2% del Pil. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista ad Agorà. "Siamo pronti ad arrivare al 2%, presto ci sarà l'annuncio ufficiale del presidente del Consiglio", ha detto. "Questo è un segno della volontàna di rafforzare il pilastro europeo della Nato", ha assicurato il ministro che si è detto "favorevole alla difesa europea come obiettivo finale da raggiungere".

