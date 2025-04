Lettera43.it - Usa, Trump attacca la Cbs: «Network disonesto e fazioso mascherato da notiziario»

Donaldha rivolto pesanti accuse alla Cbs, definendo l’emittente «un operatore politicoda» e sostenendo che «dovrebbero perdere la licenza» per il loro operato, giudicato dal tycoon «fuori controllo a un livello mai visto prima». Nel mirino dell’ex presidente è finito il programma 60 Minutes, reo secondo il tycoon dirlo settimanalmente con toni diffamatori. Attraverso un post pubblicato sul suo social Truth, ha puntato il dito contro due servizi andati in onda: «Uno riguardante l’Ucraina, che a mio avviso è una guerra che non sarebbe mai accaduta se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, se fossi stato presidente, e l’altro articolo riguardava la Groenlandia, presentando il nostro Paese, da me guidato, in modo falso, impreciso e fraudolento».