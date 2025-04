Violenza sugli arbitri Zappi Contrastare questa deriva Maresca e Guida Scelte personali

Violenza ai danni degli arbitri sui campi di calcio. Specie nelle categorie inferiori, il fenomeno è sempre più sdoganato, suscitando clamore e ovviamente forti prese di posizioni da parte del mondo arbitrale. A tal punto che ora Antonio Zappi, presidente dell’AIA, parla della possibilità di far entrare la figura del direttore di gara nel codice penale.“È in corso un’interlocuzione politica – spiega Zappi ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 -. La Violenza viene contrastata in maniera importante già in ambito federale e già all’interno della LND. Abbiamo istituito tavoli con l’associazione calciatori e allenatori, ma è evidente che l’ordinamento sportivo fatica a Contrastare questa deriva contro i direttori di gara. Leggi su Sportface.it Nel corso delle ultime settimane è tornata ad accendersi la questione relativa allaai danni deglisui campi di calcio. Specie nelle categorie inferiori, il fenomeno è sempre più sdoganato, suscitando clamore e ovviamente forti prese di posizioni da parte del mondo arbitrale. A tal punto che ora Antonio, presidente dell’AIA, parla della possibilità di far entrare la figura del direttore di gara nel codice penale.“È in corso un’interlocuzione politica – spiegaospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 -. Laviene contrastata in maniera importante già in ambito federale e già all’interno della LND. Abbiamo istituito tavoli con l’associazione calciatori e allenatori, ma è evidente che l’ordinamento sportivo fatica acontro i direttori di gara.

