Poliziotto con felpa neonazista al corteo pro Palestina a Milano al lavoro la Digos per identificarlo

corteo pro Palestina che è stato organizzato a Milano sabato 12 aprile, due poliziotti antisommossa sono stati ripresi con indosso una felpa con il logo bianco di un toro e di un’aquila con la scritta Narodowa Duma, lo slogan di un gruppo nazionalista polacco. La Digos ha avviato un'indagine per identificarli. Leggi su Fanpage.it In occasione delproche è stato organizzato asabato 12 aprile, due poliziotti antisommossa sono stati ripresi con indosso unacon il logo bianco di un toro e di un’aquila con la scritta Narodowa Duma, lo slogan di un gruppo nazionalista polacco. Laha avviato un'indagine per identificarli.

