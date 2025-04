Tacconi fa visita al murales di Maradona e porta il quadro del abbraccio con El Diez

Tacconi ha fatto visita questa mattina al murales dedicato a Diego Armando Maradona nel cuore dei Quartieri Spagnoli.L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, accompagnato dal figlio Andrea e dalla moglie, ha portato il quadro dell'abbraccio con il suo amico-rivale realizzato.

Lo riporta msn.com: Napoli, la visita di Stefano Tacconi al Murale di Maradona: «Che amicizia con Diego» - Stefano Tacconi al Murale dedicato a Maradona ai Quartieri spagnoli. Accompagnato dalla moglie Laura e dal figlio Andrea e dagli amici Marcello e Sergio Franchi, l'ex campione della Juve e ...

Riporta ilnapolionline.com: Tacconi tra un mese ai Quartieri spagnoli per donare un’opera: «Il mio quadro con Diego al Murale» - La data è già fissata, il 14 aprile. Quel giorno Stefano Tacconi tornerà a Napoli per “incontrare” Diego Armando Maradona. Suo rivale, suo amico. Non si vedranno a Fuorigrotta, dove il 5 novembre dell ...